Colpito con un pugno violento non ricorda chi è l’aggressore

Al giudice ha detto di non ricordare nulla dell’aggressione gravissima subita a ottobre 2016, quando una violento pugno al volto lo aveva fatto stramazzare a terra, con la conseguenza di un trauma cranico ed emorragia cerebrale, andando incontro a 40 giorni di prognosi. Il processo si è aperto ora davanti al giudice monocratico di Como ma la vittima – Valerio Coppo, 52 anni di Mariano Comense, attualmente detenuto – ha dichiarato di non aver alcun ricordo di quell’episodio. Imputato di lesioni personali aggravate, è Maurizio Piazza, 58 anni di Verano Brianza, difeso dall’avvocato Maruska Gervasoni. Secondo l’accusa, sarebbe intervenuto mentre Coppo aveva in corso una discussione con il nipote di Piazza, suo omonimo di 38 anni, per presunte questioni economiche. Di fatto, il motivo di quell’aggressione non è mai stato accertato: Piazza dice di non avere nulla a che fare con quell’aggressione, Coppo non ricorda niente e l’unico possibile testimone, un uomo di origine straniera, non è ancora stato sentito. Il processo prosegue a maggio. Pa.Pi.