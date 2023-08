Colico-Sondrio: addio al treno per 3 settimane - Cantiere RE8 Milano-Lecco-SondrioTirano

COLICO (Lecco)

Si annunciano tre settimane complicate per i pendolari che, mentre tutti gli altri sono in ferie, continueranno a fare la spola tra Sondrio e Lecco, per non parlare dei turisti, costretti a fare i conti con le modifiche alla circolazione dei treni in programma da oggi e fino al prossimo 27 agosto. A partire da oggi infatti prenderò il via il cantiere sulla RE8 Milano-Lecco-SondrioTirano, tra Colico e Sondrio. L’intervento di messa in sicurezza e adeguamento della linea, che rientra nel pacchetto degli interventi in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, comporterà variazioni nella circolazione ferroviaria. Al posto dei treni i viaggiatori dovranno utilizzare degli autobus sostitutivi. I convogli invece, viaggeranno regolarmente tra Colico e LeccoMilano.