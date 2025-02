Cocaina e bilancino. Smantellato un bivacco. In manette un 28enne

Smantellato un bivacco in località Molino del trotto e fermato un marocchino di 28 anni senza fissa dimora, che probabilmente era stato lasciato dai complici a controllare l’area. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 42 grammi di cocaina, 45 grammi di eroina, 647 euro e 120 franchi svizzeri oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. L’uomo è stato arrestato e oggi sarà giudicato con rito direttissimo in tribunale a Como. Dieci giorni fa, sempre nei boschi di Olgiate Comasco al confine con Lurate Caccivio, era stato individuato un altro bivacco dove i carabinieri hanno sequestrato 11,5 grammi di eroina, 17,6 grammi di hascisc e 21,6 grammi di cocaina. Ro.Can.