Cirimido, arrestato per stalking, esce e riprende le persecuzioni alla ex

Cirimido – Arrestato a luglio per stalking nei confronti della ex compagna, scarcerato dopo mesi e di nuovo arrestato. Perché la prima cosa che ha fatto l’uomo, è stato ricominciare a perseguitare la donna.

I carabinieri di Lomazzo hanno così portato nuovamente al Bassone un uomo di 49 anni di Cirimido, che già lo scorso anno era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per i gravi e continui atti persecutori nei confronti della donna, che lo aveva ripetutamente denunciato, senza ottenere nessun miglioramento della situazione.

Il quarantanovenne ha così trascorso un periodo di custodia cautelare in carcere, al termine del quale i suoi intenti non erano cambiati. Le nuove denunce presentate dalla vittima, si sono così trasformate in una nuova misura cautelare, eseguita nelle scorse ore dai carabinieri di Lomazzo.