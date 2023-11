Solbiate con Cagno, ciclista investito da un’auto muore sul colpo

Solbiate con Cagno (Como) – Un ciclista è morto questo pomeriggio, a Solbiate con Cagno, dopo essere stato travolto da un'auto. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30 in via Cesare Battisti. Stando alle prime ricostruzioni l'uomo è stato colpito in pieno dall'automobile che arrivava in direzione opposta. Nonostante i soccorsi immediati le sue ferite sono apparse subito gravissime e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Toccherà ai carabinieri determinare la dinamica dell'incidente. La Procura della Repubblica di Como ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo.