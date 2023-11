Chiusura per lavori del ponte sulla Provinciale 11. Viabilità in salita sino a domenica 3 dicembre

Settimana di disagi per gli automobilisti valtrumplini a causa della chiusura del ponte lungo la Provinciale 11 che sarà interdetta al transito dalle 6 alle 18 fino a domenica 3 dicembre. La strada sarà chiusa a Concesio, dal punto in cui si connette con la Sp 345 fino alla rotatoria con via Zammarchi. A motivare la chiusura, la necessità di sistemare il sovrappasso su via Mazzini. Finora, il cantiere aveva coinvolto via Mazzini e limitato un tratto della provinciale che porta a Gussago. Il flusso veicolare sarà deviato. Le vie Zammarchi e Nicolini di Concesio, insieme a via Veneto di Villa Carcina, saranno aperte in entrambe le direzioni per le automobili. La Sp 345 "delle Tre Valli" sarà il percorso consigliato per i mezzi pesanti. Il vicesindaco di Concesio, Guido Lazzari, chiede ai residenti della Valtrompia di utilizzare l’auto solo se strettamente necessario e di essere pazienti.Mi.Pr.