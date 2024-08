I regali lasciati da Nadal e Will Smith nella loro visita a Cernobbio: ecco la solidarietà delle star

Cernobbio – Ospiti lo scorso week-end a Villa d’Este per la prima edizione del Campionato del Mondo di E1, che ha fatto tappa sul Lario per una gara dei velocissimi offshore elettrici, Will Smith e Rafa Nadal hanno trovato il tempo anche di aiutare i ragazzi dell’Associazione Cometa, donando alcuni cimeli da mettere all’asta online.

L’ex numero uno del tennis mondiale ha donato una maglietta e una racchetta utilizzata in occasione del Roland Garros, Will Smith un modellino autografato dell’imbarcazione offshore (nella foto) con la quale il team ha vinto la regata sabato pomeriggio di fronte a Villa d’Este, oltre a un cappellino indossato quando vestiva i panni del ’Principe di Bel-Air’, la fortunata sit-com che gli ha dato la fama. Inutile dire che i cimeli sono andati a ruba e il ricavato della vendita online servirà a finanziare le attività dell’associazione di volontariato che conta una rete di oltre 60 famiglie affidatarie che si sono aperte negli anni all’accoglienza dei ragazzi in affido.

L’associazione si avvale di un’equipe multidisciplinare di professionisti e negli ultimi anni ha aperto anche la Scuola Oliver Twist con i corsi di formazione di Falegnameria, Design-Tessile e Ristorazione - Sala bar alle quali si è aggiunto il Liceo Imprenditoriale Artigianale del Design. Cometa propone anche corsi personalizzati sviluppati nell’ambito delle attività di contrasto alla dispersione scolastica, di accompagnamento al successo formativo e al raggiungimento dell’occupabilità.