Cermenate (Como), 25 giugno n2019 - Hanno scelto il processo con rito abbreviato per il furto di gasolio avvenuto la scorsa settimana in un’area di sosta di Cermenate. Giuseppe Tallarico, 63 anni di Valbrona e Alessio Imperiale, 45 anni di Como ma di fatto senza dimora fissa, sono stati condannati a un anno e 4 mesi di carcere, mentre Jawad El Amraoui, marocchino di 26 anni residente a Olgiate Comasco, unico senza precedenti penali, è andato incontro a una condanna a 8 mesi di reclusione, unico dei tre con pena sospesa. I tre erano stati visti mentre cercavano di rubare gasolio da un autotreno in sosta lungo la strada, così i carabinieri di Cermenate, chiamati da un passante, li avevano arrestati in flagranza con l’accusa di furto aggravato in concorso: titolo di reato che ieri è stato derubricato in tentato furto dal giudice monocratico di Como Walter Lietti.

L’arresto risale alla sera di lunedì 17, quando i tre erano stati notati armeggiare in un parcheggio vicino al centro commerciale Grancasa: utilizzando due tubi da giardinaggio, inseriti all’interno del serbatoio del mezzo pesante, stavano asportando del gasolio, per un totale di circa 160 litri, riversati in taniche da 25 litri ognuna. L’intervento dei carabinieri aveva consentito di sventare il furto e di arrestarli. Finiti a processo per direttissimo a Como il giorno successivo, avevano chiesto un rinvio: Imperiale, senza una dimora fissa, era finito in carcere, Tallarico agli arresti domiciliari e El Amraoui, unico incensurato, sottoposto a obbligo di firma. Ma nel frattempo Tallarico è ritornato davanti al giudice per evasione, perché domenica sera i carabinieri lo hanno trovato in giro per Valbrona, alla guida di un’auto.