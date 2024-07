Cermenate, gli esplode in mano una bottiglia d’alcol: grave un barman 25enne

Cermenate (Como) – Paura nella notte per un giovane barman del Jet Club, noto locale della zona, che ha riportato gravi ustioni su gran parte del corpo procurategli dall’esplosione di una bottiglia di alcol.

L’incidente è avvenuto nella serata di giovedì a Cermenate (Como) nella discoteca di via Maestri Comacini. Come riporta il quotidiano Qui Como, Il barista 25anni di Lazzate stava preparando la “linea” di alcolici per la serata quando, secondo le primissime ricostruzioni, avrebbe preso una bottiglia di alcol dal magazzino. Nell’altra mano però aveva un accendino. Non è chiaro se si sia trattato di un errore dettato dalla distrazione o semplicemente dall’imprudenza, fatto sta che la bottiglia gli è scoppiata addosso.

I soccorsi sono arrivati al locale intorno all’1 di notte e hanno trasportato il 25enne all’ospedale Sant’Anna in codice rosso per le gravi ustioni riportate. Nonostante le gravi ustioni su braccia e gambe non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto il personale Ats e anche i carabinieri di Cantù con un'unità della Radiomobile.