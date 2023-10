Centro unico di cottura. Progetto da 4 milioni

Potrebbe essere assegnato nelle prossime settimane l’appalto per la realizzazione e la gestione del centro unico di cottura per i pasti delle scuole comunali in via Somigliana. Una vera e propria rivoluzione per la gestione del servizio di ristorazione, scolastica e non visto che il centro fa riferimento anche all’erogazione dei pasti a domicilio gestiti dai servizi sociali e altri refettori in città per un totale di oltre 6mila pasti giornalieri erogati. Al bando hanno risposto due operatori e adesso toccherà alla commissione esaminatrice stabilire chi dei due ha presentato l’offerta migliore. Occorreranno alcune settimane perché sono molte le voci del project financing che sarà necessario valutare: dalla progettazione alla realizzazione dell’intervento, su un’area di 5mila metri quadri individuata dall’amministrazione comunale tra gli stabili di proprietà del Comune, oltre alla gestione del servizio. Una volta scelto il project financing verrà indetta la gara di appalto alla quale potranno partecipare anche altri operatori. Un progetto del valore di almeno 4 milioni di euro che potrebbero lievitare a 5 nel caso in cui si dovesse optare per l’abbattimento dell’immobile.