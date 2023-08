Cento anni dalla nascita di Giancarlo Puecher Erba lo ricorda In ricordo di Giancarlo Puecher Passavalli, eroe partigiano condannato a morte dai fascisti, il gruppo consiliare Erba Civica ha posto dei fiori sul cippo in cui fu fucilato. Un gesto per ricordare il suo sacrificio e aderire ai valori che esso promana.