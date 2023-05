Cede un muretto per la pioggia, ragazzo precipita in una scarpata

È stato soccorso e recuperato dai Vigili del fuoco, dopo essere caduto lungo una riva a causa del cedimento di un muretto. L’incidente, che ha coinvolto un 17enne, è accaduto domenica alle 22 a Brunate, in via alle Vigne: il giovane era fermo con un gruppo di amici sul bordo della strada, vicino a un muretto che ha improvvisamente ceduto, aprendo un vuoto. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe sbriciolato il terrapieno sottostante, a causa le piogge, con il conseguente crollo del muretto. Lui è precipitato per alcuni metri, scivolando lungo la riva erbosa, in una proprietà privata. È stato recuperato dagli specialisti Saf dei Vf, che si sono calati lungo la riva e lo hanno trasportato su una barella, e poi affidato al 118 che lo ha trasportato al pronto soccorso in codice giallo, con la frattura di una tibia. Nel frattempo, assieme a Vigili del fuoco e carabinieri, intervenuti per il soccorso e per capire cosa fosse accaduto, è arrivato il sindaco di Brunate, Simone Rizzi. P.Pi.