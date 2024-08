Caso di Dengue. Il sindaco dispone la disinfezione

L’amministrazione comunale ha avviato le misure di prevenzione in paese per un sospetto caso di Dengue segnalato da Ats Insubria. Il Comune ha avvisato i cittadini e avviato le misure di prevenzione. La prossima settimana, da lunedì a mercoledì sono previste attività di disinfestazione dalle zanzare. "Ats Insubria ha segnalato un caso sospetto di Dengue – ha comunicato il sindaco Serena Arrighi – In via preventiva e precauzionale, in seguito alle indicazioni dell’Ats verranno attivati interventi di disinfestazione delle aree interessate". Durante il trattamento, nelle zone interessate è necessario tenere chiuse porte e finestre, non lasciare animali domestici all’aperto né panni stesi e cibi.