Cascina don Guanella cresce. Dieci anni e un nuovo progetto: l’agriturismo diventa agribike

Cascina don Guanella festeggia i suoi primi 10 anni presentando il nuovo progetto di agriturismo-agribike. Una nuova cascina pensata per offrire nuovi servizi agrituristici, da integrare con quelli esistenti, a completamento di un articolato progetto che già comprende la produzione delle materie prime a chilometro zero, la loro trasformazione e commercializzazione, i servizi di ristorazione agrituristica e la fattoria didattica. La nuova struttura sarà quindi in grado di accogliere il turismo in bicicletta, camere per gli ospiti, e altri spazi: non solo una ristrutturazione dell’edificio, ma l’avvio di una vera e propria attività economica, che potrà offrire nuove occasioni di formazione e di lavoro.

"Esattamente 10 anni fa – dice don Agostino Frasson, fondatore e presidente di Cascina don Guanella - nasceva la cooperativa sociale Cascina don Guanella e il progetto di agricoltura sociale a Valmadrera. Non avevamo in testa un piano preciso: ciò che ci muoveva era l’esigenza di rispondere concretamente ai bisogni emergenti dei ragazzi affidati in comunità. In questo cammino siamo stati accompagnati da molti validi collaboratori, da decine e decine di volontari preziosissimi. E infine, dal sostegno, anche economico, di persone, famiglie, enti e imprenditori che sono stati fondamentali per lo sviluppo del progetto".

Alla presentazione presente anche l’olimpionico Alberto Cova, che ha raccontato dello sviluppo del progetto, partendo dal recupero dei terreni ormai quasi abbandonati, alla costruzione della nuova stalla, del caseificio e successivamente dei laboratori di trasformazione e infine del ristorante agrituristico. "La cooperativa in questi primi 10 anni ha fatto anche molto altro – ha aggiunto Bruno Corti, co-fondatore - Cascina don Guanella ha cercato di trovare risposte concrete per ognuno dei ragazzi che hanno potuto beneficiare del progetto".

Pa.Pi.