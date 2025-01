Casa del Fascio. Visita tra storia e architettura

L’ex Casa del Fascio di Como, gioiello del Razionalismo italiano, sarà aperta eccezionalmente per una visita in programma sabato. Il ritrovo è alle 10 in piazza Verdi, di fronte al Teatro Sociale, per una breve introduzione sulla storia di Como e sul Razionalismo italiano, poi la passeggiata proseguirà verso Palazzo Terragni, con una sosta per ammirare la Palestra Negretti, edificio eclettico di fine Ottocento legato a vicende storiche della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la visita esclusiva all’atrio di Palazzo Terragni, con spiegazioni sull’architettura, i materiali innovativi e il simbolismo dell’edificio, l’esplorazione proseguirà nei dintorni.

L’idea di realizzare una Casa del Fascio a Como risale al 1928, il progetto iniziale prevedeva un edificio dall’impianto tradizionale, completamente diverso rispetto a quello costruito. L’iter progettuale, che portò all’elaborazione della soluzione definitiva, si protrasse per alcuni anni: dopo più proposte progettuali e travagliate vicende legate al cantiere, i lavori di costruzione dell’edificio iniziarono nel luglio 1933 e si conclusero nel 1936. La Casa del Fascio di Como ricoprì questa funzione per un periodo relativamente breve: solo nove anni, dal 1936 al 1945, anno in cui l’edificio fu occupato a forza dalle federazioni provinciali dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, in seguito alla Liberazione.

Oggi l’edificio è occupato dagli uffici del Comando della VI legione della guardia di finanza. Il costo della visita è di 12 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni. Iscrizioni entro le ore 17 di venerdì precedente alla visita. Per partecipare, una volta effettuata l’iscrizione, è necessario trasmettere un proprio documento di identità via e-mail all’indirizzo info@slowlakecomo.com.

Roberto Canali