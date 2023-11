Carugo, maltratta e picchia l’ex moglie violando i divieti di avvicinamento: pensionato finisce in carcere

Carugo – Carcere per un pensionato di 60 anni accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ex moglie, 56 anni, che già in passato lo aveva denunciato ai carabinieri di Mariano Comense, in provincia di Como.

All’uomo era stata applicata una misura di divieto di avvicinamento alla donna e di divieto di dimora a Carugo, che lui avrebbe ripetutamente violato, mettendo così a rischio la tutela della vittima.

Dopo una serie di segnalazioni ai carabinieri, nel timore che le condotte dell’ex marito potessero essere pericolose per l’incolumità della donna, è stata ottenuta la misura cautelare che ieri ha condotto in carcere il sessantenne, chiesta dal sostituto procuratore di Como Michele Pecoraro.