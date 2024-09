Como, deve scontare dieci mesi per reati commessi 12 anni fa: rintracciato, finisce in carcere

Como, 26 settembre 2024 - Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di ogni misura alternativa alla carcerazione: così la Squadra Mobile di Como ha rintracciato e arrestato un tunisino di 55 anni, in regola con le norme sul soggiorno, con precedenti penali, senza fissa dimora, che era stato condannato in via definitiva a 10 mesi di reclusione per reati di falso, commessi nel 2012.

Ieri, gli investigatori, dopo accertamenti mirati per capire dove rintracciarlo, lo hanno arrestato a Cabiate. Portato in Questura, all’uomo è stato notificato il provvedimento restrittivo emesso dal Tribunale di Como e successivamente è stato accompagnato in carcere al Bassone.