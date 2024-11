Cantù vola e Basile sogna l’azzurro. L’Urania mette la sesta a Torino

Sorridono le lombarde nella domenica della 12^ giornata di A2. Vince Cantù a casa di Forlì per 71-76 con 25 punti di Grant Basile (foto) con 7 rimbalzi. I lombardi sono 3° in classifica e arrivano notizie anche da Trieste: infortunio di Petrucelli, crescono le chance di esordio in Nazionale per Basile. Vola l’Urania a Torino: 71-81 il finale. Perde Vigevano a Udine (93-87), la JuviCremona ferma 97-83 Rieti mentre Orzinuovi strabilia con Verona: 72-64 il finale. A.L.M.