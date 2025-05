Chiusura indagine e richiesta di processo con giudizio immediato, per la banda di ladri di abitazioni arrestata due mesi fa dalla Squadra Mobile di Como: sei sudamericani responsabili di colpi in serie tra Lombardia e Piemonte. Il sostituto procuratore di Como Alessandra Bellù, ha chiesto il processo per sei persone. A far partire le indagini il frame di una telecamera.