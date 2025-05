Tragedia sui binari, circolazione bloccata

Un donna di 24 anni è mota ieri, investita dal treno a Cadorago. L’incidente è avvenuto alle 16.45 all’altezza di Caslino al Piano, in via Diaz, dove il convoglio non ha potuto evitare l’urto con la vittima che, secondo una primissima ricostruzione, si trovava al centro dei binari. La giovane donna è morta sul colpo, e il medico del 118 arrivato in posto pochi minuti dopo, ha immediatamente constatato il decesso. Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla Polizia Ferroviaria, competente per tutto ciò che avviene appunto lungo le linee ferroviarie: non è escluso che si sia trattato di un gesto volontario, anche se gli agenti stanno comunque facendo i dovuti accertamenti, coordinati dalla Procura di Como che valuterà se disporre l’autopsia. Nel frattempo i poliziotti hanno lavorato per identificare la vittima e avere ulteriori informazioni su di lei, per possano essere utili a ricostruire l’accaduto. Il 118 ha dovuto inoltre soccorrere un uomo di 50 anni, pare per un malore.

La circolazione ferroviaria sulla linea ha subito inevitabili ripercussioni, per il tempo necessario a svolgere i rilievi e rimuovere il corpo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Como, che hanno dato supporto tecnico.