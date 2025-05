Davanti al giudice per il pestaggio

Aveva preso a pugni la macchinetta con cui stava giocando, era stato allontanato ed era ritornato dopo pochi minuti con gli amici, che avevano aggredito e picchiato a sangue il dipendente della sala slot, un uomo di 62 anni di origine cinese residente a Sondrio. Davanti al Gup di Como Walter Lietti, sono ora finiti i quattro responsabili di quel pestaggio, coetanei di 24 anni, avvenuto a tarda ora di ferragosto 2021, e costato 40 giorni di prognosi alla vittima, colpita anche con calci alla testa. Accusati di lesioni gravi sono Angel Roberto Paredes Espinoza, di Milano, ha chiesto di patteggiare un anno di reclusione, convertito in lavori di pubblica utilità. Tommaso Leone, di San Donato Milanese, e Ivan Righi, di Cinisello Balsamo, hanno invece chiesto la messa alla prova. Sarà invece processato con rito abbreviato a ottobre Ilario Fantò, di Milano, la cui posizione è la più grave: non solo perchè accusato di aver assestato i colpi più violenti, ma anche del furto di 1400 euro presi dalla cassa prima di allontanarsi. Le indagini dei carabinieri dell’Aliquota Operativa di Menaggio, si erano concentrate sull’identificazione dei quattro aggressori, perché le telecamere della sala slot di via Case Sparse, avevano distintamente ripreso tutto ciò che era accaduto: verso la 1.35 Righi entra e inizia a prendere a pugni e calci una macchinetta. Viene richiamato dal dipendente ma non smette, fino a essere preso per un braccio e allontanato. Alla 1.40 torna con gli amici, e il pestaggio è immediato: tutti e quatto, con altri non identificati, colpiscono l’uomo ripetutamente, facendolo accasciare a terra. Fantò gli assesta sei calci in faccia e alla testa, Righi altri sette calci e cinque pugni, quattro i colpi inflitti da Paredes, due da Leoni. Botte scagliate con tale violenza, a spingere inizialmente i carabinieri, a ipotizzare il reato di tentato omicidio. Pa.Pi.