Nascondeva in casa divise e distintivi delle forze dell’ordine: denunciato pregiudicato

Un pregiudicato di 49 anni è stato denunciato a Cantù, in provincia di Como, per aver nascosto in casa divise e distintivi di varie forze dell’ordine. Tra le uniformi che aveva in casa c’erano anche una divisa da tenente colonnello dei carabinieri e uno stemma della guardia di finanza.

Le indagini sono state eseguite dai carabinieri del Nucleo operativo mobile comandati dal tenente Diego Bonaventura e le uniformi sono state trovate durante una perquisizione a casa del pregiudicato. Il quarantanovenne, condannato in precedenza per reati inerenti le truffe, è stato denunciato a piede libero per possesso di segni distintivi contraffatti.