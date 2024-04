Cantù torna a sorridere . Forse la stagione si può ancora salvare

La Pallacanestro Cantù vince nell’ultima giornata di stagione regolare con Udine. Secondo posto che ormai era già consolidato in ottica playoff, ma per i comaschi è un nuovo passo in avanti dopo la crisi di inizio primavera. 78-65 il finale contro i friulani, dominante la coppia di italiani Baldi Rossi-Moraschini con 30 punti. Determinante anche il dato 11/28 da 3, Udine che ha prodotto poco sotto canestro nonostante la presenza di due giocatori come Cannon e Delia. A.L.M.