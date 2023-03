Cantù, soldi falsi e droga in casa. Denunciati tre minorenni

I ragazzini sono stati denunciati dopo aver pagato una pizza con 50 euro falsi

Como, 18 marzo 2023 – Una pizza pagata con 50 euro falsi e tre minorenni denunciati in seguito all’intervento della polizia venerdì pomeriggio.

Gli agenti della Squadra Volante, chiamati dal titolare di una pizzeria di Cantù, hanno trovato due sedicenni di Fino Mornasco e di Vertemate con Minoprio, e un diciassettenne di Cadorago, che poco prima avevano pagato con una banconota contraffatta, e che in tasca ne avevano altre da 20 e 50 euro.

Durante la perquisizione nella rispettive case, è stata trovata inoltre una pistola scacciacani privata del tappo rosso nella camera del diciassettenne, mentre il sedicenne di Fino aveva alcuni grammi di hascisc, un coltello a serramanico e altre 7 banconote da 20 euro false.

I tre sono stati portati in Questura: i primi due denunciati per le banconote e le armi, il terzo sanzionato amministrativamente per il possesso di droga per uso personale.