Cantanti lirici. Ecco le finali del concorso

Appuntamento nel fine settimana, al Teatro Sociale di Como, per il concorso internazionale AsLiCo per giovani cantanti lirici, con la possibilità di assistere alla finale. Oggi e domani sono previste le fasi eliminatorie, domenica la semifinale e lunedì alle 15.30 la finale aperta al pubblico a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. I biglietti sono in distribuzione, rivolgendosi direttamente al teatro, alla biglietteria sul sito.

Il concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici arriva così alla 76ª edizione: un appuntamento importante, atteso da molti giovani cantanti, che si iscrivono sempre numerosi per accedere ad audizioni e selezioni. Quest’anno saranno circa 120 i cantanti che si sfideranno nelle fasi finali tra oggi e domani.

A presiedere la giuria, anche quest’anno, ci sarà Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, accompagnato da Andrea Cigni, sovrintendente della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Kab-gun Chung, sovrintendente e direttore artistico Daegu Opera House, Umberto Fanni, direttore artistico Royal Opera House di Muscat, Carlo Goldstein, rappresentante della commissione artistica, Teatro Sociale – AsLiCo Como, Katrin König, casting director, Salzburger Landestheater di Salisburg, Cristiano Sandri, direttore artistico della Fondazione Teatro Regio di Torin, Christina Scheppelmann, general&artistic director designate del Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles, Giovanni Vegeto, direttore generale del Teatro Sociale – AsLiCo, Como.

Il concorso si svolge d’intesa con il circuito di Opera Lombardia e la Fondazione Teatro alla Scala di Milano, con il patrocinio del ministero della Cultura e di Regione Lombardia.

