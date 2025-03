Cammina per 3 km in autostrada sulla corsia di sorpasso: caos in A9, salvata una ragazza di 23 anni È successo tra la barriera di Como Grandate e l'uscita di Fino Mornasco, in direzione Milano. Casello chiuso per consentire i soccorsi. Cosa abbia portato la giovane a compiere questo gesto estremamente pericoloso resta un mistero. È stata portata in ospedale per accertamenti, miracolosamente illesa