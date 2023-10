Camera di Commercio. Un sostegno alle imprese

La Camera di Commercio di Como e Lecco ha varato una serie di iniziative per promuovere la sostenibilità tra le imprese del territorio in collaborazione con i colleghi del Canton Ticino, la Supsi, la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e la Scuola Superiore Sant’Anna. "Da sempre accompagniamo le imprese lariane in percorsi di sviluppo e crescita, riconoscendo la sostenibilità quale elemento di vantaggio competitivo per il territorio nel suo complesso - spiega il presidente Marco Galimberti - Vogliamo guidare le aziende verso una transizione sostenibile affinché tutte le azioni, anche quelle più piccole, possano tradursi in benefici concreti per il sistema produttivo e per la comunità". Grazie alla collaborazione delle università e delle associazioni di categoria è stato istituito un Osservatorio della Sostenibilità, finanziato grazie ai fondi Interreg, con l’obiettivo di fornire dati e svolgere ricerche sul binomio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità economica e sociale. Sono stati messi a punto percorsi di sostenibilità per le aziende. Ro.Ca.