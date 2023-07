Calvario Superstrada 36 Auto in fiamme e incidente in galleria

Giornata da bollino rosso per l’esodo resa ancor più complicata da un paio di incidente che ieri hanno paralizzato la superstrada 36. Il primo alle 8.30 nella galleria di Dervio che è stata chiusa in direzione Sondrio perché un’auto ha preso fuoco. Strada riaperta nel giro di un’ora, ma con una corsia in meno per completare le operazioni di messa in sicurezza. Attorno alle 13 la Ss36 è stata chiusa in direzione Milano per un incidente all’ingresso della galleria Corte tra Colico e Dervio. Traffico deviato sulla Sp72 per consentire i soccorsi a quattro persone. Altro punto caldo la A1: dieci chilometri di coda nel pomeriggio tra Lodi e Milano per un tamponamento. Un ventiseienne alla guida ubriaco ha urtato la vettura di una coppia di settantenni di San Zenone al Lambro. Marito e moglie in ospedale per accertamenti, il giovane portato al comando della Stradale.