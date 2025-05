Calcio solidale. Successo al Chignoli

Un appuntamento di sport e solidarietà con il Memorial Franco Chignoli, promosso dal figlio Olivier Chignoli, fondatore di DiCOmo Srl e presidente del Milan Club Cernobbio, giunto alla quarta edizione e disputatosi nei giorni scorsi al Centro Sportivo Eracle di Casnate con Bernate. Il torneo internazionale di calcio Figc era riservato alla categoria Pulcini 2014 e ha visto la partecipazione del Milan, Roma, Juventus, Inter, Torino, Atalanta, Empoli, Como 1907, insieme a Olympique de Marseille, Bayern München, Schalke 04 e Leeds United. La manifestazione, coordinata dall’Eracle Sport, sotto la direzione tecnica del Campione del Mondo Gianluca Zambrotta, è diventata ormai un riferimento tra i tornei giovanili internazionali, distinguendosi per la qualità sportiva e la missione benefica. Un torneo che unisce: per sport e per solidarietà. L’edizione 2025 ha permesso di raccogliere fondi per sette associazioni impegnate in ambito sanitario, sociale e umanitario: Hôpital Pitié-Salpêtrière di Parigi, Azzurrini Academy di Gianluca Zambrotta, Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, Paolo Rossi Foundation, Agorà 97, Associazione Amici per il Centrafrica, SOStegno 70. L’obiettivo ambizioso di superare i 17.500 euro, raccolti nella scorsa edizione e toccare il tetto dei 60 mila euro complessivi in quattro anni di attività, è stato raggiunto, consolidando una raccolta di 22.750 euro. A impreziosire l’evento, la partecipazione di numerosi testimonial del mondo del calcio e dello spettacolo: da Gianluca Zambrotta a Giuseppe Bergomi, da Massimo Ambrosini a Simon Kjaer, Antonio Cabrini insieme a Filippo Galli, Pietro Vierchowod, la madrina della Fondazione Francesca Rava, Martina Colombari, l’ex pallavolista Giacomo Sintini, il campione di sci nautico Daniele Cassioli, insieme a Mariachiara Rossi, Luca Serafini e Tiziano Crudeli.R.C.