Calati del 30% gli incidenti sulla strada

Incidenti stradali in calo del 30% nel 2024 rispetto ai primi mesi del 2023, ma è fondamentale non abbassare la guardia. È quanto è emerso dall’Osservatorio provinciale per il monitoraggio sugli incidenti stradali, convocato dal prefetto Maria Rosaria Laganà, a cui hanno partecipato rappresentanti di Polizia di Stato, carabinieri, il comandante della Polizia Stradale-Sezione di Brescia, il dirigente dell’Anas di Milano, nonché il comandante della Polizia locale di Brescia. Si continuerà a monitorare l’andamento degli incidenti, per promuovere livelli maggiori di sicurezza nella circolazione stradale e per individuare i tratti più critici della rete stradale per i quali sono necessari maggiori controlli.

Distrazione, marcia contromano, urto di ostacoli, tamponamento, uso del cellulare alla guida, abuso di alcol e droghe sono le cause più ricorrenti negli incidenti, ma ulteriori approfondimenti emergeranno dallo studio condotto da Giulio Maternini, direttore Centro studi Città amica per la sicurezza nella mobilità del Dicatam dell’Università degli Studi di Brescia. Nel corso della riunione è stato anche esaminato e revisionato il decreto prefettizio che individua i tratti di strada caratterizzati da un significativo tasso di incidentalità e per i quali risulta impossibile, assai difficoltosa o oggettivamente pericolosa la contestazione immediata dell’infrazione.

Federica Pacella