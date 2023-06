Cadorago, vertice in prefettura contro lo spaccio in stazione

Cadorago (Como), 7 giugno 2023 - Si è discusso dello spaccio di droga all’interno della stazione di Cadorago e di altre presenti sul territorio provinciale, oggi pomeriggio in prefettura a Como in un incontro alla presenza del questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il dirigente della polizia ferroviaria e rappresentanti di Trenord, Ferrovienord e Rfi. All’incontro hanno partecipato il prefetto Andrea Polichetti e il sindaco del paese, Paolo Clerici. La polizia ferroviaria si è impegnata a implementare ulteriori e mirati servizi di vigilanza all’interno delle stazioni più interessate dal fenomeno. Il Comune di Cadorago interesserà i sindaci dei comuni vicini per stipulare una convenzione con Regione Lombardia per accedere ad alcune progettualità regionali che prevedono il coinvolgimento coordinato delle Polizie locali in servizi di polizia stradale all’esterno e lungo il perimetro delle stazioni ferroviarie. L’amministrazione comunale si è impegnata a individuare associazioni del territorio cui destinare l’utilizzo dei locali della stazione, soprattutto nelle fasce orarie serali, da tempo non più presidiati da personale ferroviario. Ferrovienord installerà lungo i binari, ad uso dei viaggiatori in attesa, gli “help point” già presenti all’interno del locale biglietteria e a condividere, secondo le modalità che saranno concordate, un utilizzo più diffuso dei sistemi di videosorveglianza, presenti presso le stazioni, con tutte le Forze di polizia. «Queste iniziative concordate potranno rappresentare un altro tassello importante per realizzare azioni concrete di contrasto allo spaccio di stupefacenti sul territorio provinciale - ha concluso il prefetto Andrea Polichetti - Soltanto con queste importanti sinergie possiamo migliorare la sicurezza in termini reali e fare apprezzare ancora di più il lavoro delle istituzioni al servizio dei cittadini».