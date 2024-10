Cadorago, uccise la compagna a coltellate: condanna definitiva a 22 anni

Cadorago, 1 ottobre 2024 – La notte del 25 luglio 2022, Valentina Di Mauro era stata uccisa a 33 anni dal suo compagno, Marco Campanaro, 39 anni, che l’aveva ripetutamente accoltellata mentre stava dormendo accanto a lui: 58 fendenti che l’avevano raggiunta in ogni parte del corpo, mentre lei cercava invano di difendersi da quella furia. Ora per l’uomo la condanna è diventata definitiva dopo il rigetto del ricorso da parte della Cassazione, che ha confermato i 22 anni rimediati in Appello già a conferma del primo grado. I motivi di quell’omicidio non erano mai stati spiegati, se non in un vizio parziale di mente riconosciuto all’imputato, un disturbo della personalità con episodi psicotici e paranoidei, che lo rendeva socialmente pericoloso. Un’esplosione di violenza che sconvolse Cadorago tanto che per non dimenticare Valentina e tenere alta l’attenzione sulla piaga della violenza sulle donne è stata posata una targa per ricordare la giovane uccisa.

Le motivazioni

“Valentina Di Mauro – avevano scritto i giudici del primo grado di giudizio, per spiegare i motivi della loro condanna – era legata a Marco Campanaro da una stabile relazione affettiva, ma è stata anche una persona che lo ha aiutato nel trovare un supporto psichiatrico o psicologico”.

Una “azione di particolare gravità”, per la quale l’imputato non aveva ottenuto il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti, anche a fronte di un “corretto comportamento processuale”. Ora la condanna è diventata irrevocabile e prevede anche un periodo di 3 anni di osservazione del condannato in una struttura residenziale per l’esecuzione delle misure di sicurezza, le Rems.