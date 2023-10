Cadorago, si sente male in casa: soccorsa grazie all’intervento dei vigili del fuoco

Cadorago (Como), 7 ottobre 2023 - È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per soccorrere una donna di 62 anni, rimasta bloccata all’interno del suo appartamento in seguito a un malore.

A richiedere il loro intervento il personale sanitario, dopo aver constatato che sarebbe stato impossibile far scendere la barella dalla stretta scala a chiocciola che era l’unico ingresso al locale in cui la donna era stata colta da malore.

Così i vigili del fuoco hanno deciso di calarla da una finestra, non prima di aver chiamato a supporto un’autoscale fatta arrivare direttamente da Como, dalla sede di via Valleggio. In questo modo la 62enne è stata portata fino all’ambulanza e poi in ospedale.