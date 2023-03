I controlli sono stati eseguiti con l'aiuto delle unità cinofile

Cadorago (Como), 28 febbraio 2023 - Proseguono i controlli da parte delle forze dell'ordine per contrastare lo spaccio nei boschi. Gli uomini della polizia hanno effettuato un blitz a Cadorago mettendo in fuga 4 spacciatori che, per sfuggire al fermo, si sono gettati in un torrente. Nel corso dell'operazione sono stati mobilitati 28 agenti coordinati dalla squadra mobile di Como.

Hanno partecipato al pattugliamento anche le unità cinofile della polizia, il Reparto Prevenzione Crimine di Milano, i carabinieri, personale della Guardia di Finanza di Como e di agenti della Polizia locale di Cadorago.

Grazie ai controlli sono stati individuati e smantellati quattro bivacchi con tende, utilizzati dagli spacciatori, e sono state controllate 86 autovetture e 132 soggetti, di cui 26 sono risultati avere dei precedenti una volta che il loro nominativo è stato inserito nella banca dati.

Tre individui sono stati rintracciati nelle immediate vicinanze dell’area boschiva. Uno è stato denunciato per violazione delle norme sul soggiorno in Italia ed invitato a regolarizzare la propria posizione sul territorio dello Stato, mentre agli altri due sono stati notificati due fogli di via obbligatori.