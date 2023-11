Cade un albero, strada chiusa un’ora

È stata chiusa in entrambi i sensi di marcia ieri pomeriggio via Clerici, a Camnago Volta, per la caduta di una pianta piombata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i volontari della Protezione civile che hanno rimosso l’albero mettendo in sicurezza la via, riaperta dopo oltre un’ora. Ci sono state ripercussioni sul traffico in ingresso in città visto che la strada viene utilizzata per evitare le code da molti automobilisti diretti a Como dall’Erbese. R.Ca.