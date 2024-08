Como, inveisce contro ragazzi su balcone brandendo un cacciavite: bloccato 29enne

Como – Intervento della Polizia ieri sera in zona in un palazzo in zona Motorizzazione. Gli agenti giunti sul posto, hanno trovato un rumeno di 29 anni, domiciliato in Svizzera nel luganese, con molteplici precedenti penali e di polizia, che palesemente alterato brandiva un grosso cacciavite, inveendo nei confronti di alcuni ragazzi presenti su un balcone di un caseggiato.

I poliziotti hanno disarmato l’uomo e dal successivo e immediato controllo del suo zaino, gli hanno trovato una serie di altri cacciaviti e martelletti frangi vetro, che gli sono stati così sequestrati. Portato in Questura, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di armi.

Gli agenti hanno inoltre ascoltato le persone coinvolte nella vicenda, realizzando che il 29enne era loro ospite nell’abitazione ma che ad un tratto ha iniziato a dare in escandescenza senza un apparente motivo ed è stato allontanato. I poliziotti hanno inoltre appurato che uno degli occupanti dell’appartamento, soggetto conosciuto alle forze dell’ordine, per vicissitudini inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, era stato sanzionato recentemente, per aver dato in uso il suo SUV ad un uomo privo della patente di guida.