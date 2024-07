Dai bus al battello sul Lario con un unico biglietto

Como, 11 luglio 2024 – Asf Autolinee, l’azienda che gestisce le linee urbane ed extraurbane di bus, e Navigazione Laghi Como hanno siglato un accordo per facilitare gli spostamenti degli abbonati sul territorio lariano in caso di particolari disagi nella circolazione. L'intesa stabilisce le modalità e le condizioni specifiche che permetteranno agli utenti di utilizzare, senza distinzione, i mezzi di trasporto dell’altro operatore, anche se non in possesso del relativo titolo di viaggio. Così i possessori di un abbonamento valido di Navigazione Laghi Como o Asf Autolinee, in presenza di determinate condizioni, potranno usufruire dei mezzi dell'altro vettore per completare il proprio itinerario. Questo servizio sarà offerto nel limite dei posti disponibili e senza costi aggiuntivi, ed entra in vigore quando si verificano specifiche situazioni. In particolare, avaria di un mezzo in servizio e impossibilità di sostituzione, interruzione stradale non programmata e imprevista, impossibilità di proseguire il servizio per motivi di sicurezza, disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza e infine emergenze idriche e idrogeologiche. Una volta risolta la condizione di disagio, i servizi riprenderanno secondo gli orari ufficiali di ciascun operatore.