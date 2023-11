Buon umore con i cani per i pazienti di pediatria

Saranno i cani a portare un po’ di buon umore ai piccoli pazienti della pediatria dell’ospedale Sant’Anna. Il progetto "Arianna fino in pediatria", sospeso durante la pandemia, ha ripreso in questi giorni la propria attività e nel corso delle prossime settimane riprenderà anche all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. L’iniziativa, che prevede interventi assistiti con animali nel reparto di pediatria, a cura dell’associazione "Insieme è meglio", era stata avviata nel 2018. Partner e sostenitori sono Amici di Como e Abio Como Odv, con il patrocinio di Lions Club Como Plinio Il Giovane e dalla Città dei Balocchi. Un modo per ricordare Arianna, una bimba comasca di 9 anni, mancata nel giugno del 2018 e che durante i suoi ultimi giorni di vita in ospedale aveva espresso il desiderio di poter avere la compagnia di un cane. Al Sant’Anna nel reparto di Pediatria, diretto dal dottor Angelo Selicorni, gli interventi assistiti con gli animali, Ben e Julie, due Golden Retriever, si svolgono una volta alla settimana, generalmente il mercoledì pomeriggio.