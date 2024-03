Briantea sicura con la maxi rotatoria

Buone notizie per gli automobilisti che ogni giorno transitano per la Strada Briantea, una delle più trafficate della Bergamasca: tra le 7,30 e le 8,30 dall’incrocio Zecchetti, a Ponte San Pietro, passano 2.400 veicoli; mentre nell’ora di punta serale, tra le 17 e le 18, i mezzi arrivano a 2.700.

Ora c’è una novità importante per ridurre le code e garantire maggiore sicurezza. La Giunta di Ponte San Pietro ha dato il via libera al progetto esecutivo di “Sistemazione funzionale e riqualifica dell’intersezione tra la Briantea e via San Clemente, viale Italia, via Sant’Anna“. Si tratta di una maxi rotatoria che passerà anche attraverso i piloni del cavalcavia. Sono previsti sei rami: verso via Donizetti e via Santa Lucia a senso unico in uscita, tutti gli altri a doppio senso di marcia. Diventerà a doppio senso anche via Sant’Anna. "Una situazione che crea criticità sul piano della sicurezza – spiega il sindaco Matteo Macoli (nella foto) – Con questo intervento si risolve anche quel nodo, rendendo l’intera strada a doppio senso di marcia".

Altra novità è che provenendo da Bergamo lungo la Briantea non sarà più possibile svoltare a sinistra in viale Italia, ma sarà necessario percorrere l’intero rondò. Anche in questo caso la logica è di semplificazione e messa in sicurezza degli incroci. Previsti anche percorsi ciclabili e attraversamenti pedonali. L’investimento è di 1,2 milioni, per la gran parte dal Comune con 200mila euro dalla Provincia. Ora verrà bandita la gara.

M.A.