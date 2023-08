Brescia Pride Obiettivo vera inclusione

Un corteo arcobaleno tra le strade della città: Brescia si prepara al ‘suo’ Pride. "Sfilerò e porterò il saluto dell’amministrazione come ho sempre fatto, ma quest’anno lo farò da sindaca", spiega Laura Castelletti, nella presentazione dell’evento del 2 settembre. Patrocinato da Comune e Università degli studi di Brescia, il Pride vuole riaccendere i riflettori sull’omotransfobia e dimostrare che si può essere inclusivi. "È una vetrina – precisa Bianca Filini, segretaria del Comitato Brescia Pride – per far vedere le cose che si possono realizzare nel corso di tutto l’anno. Non a caso il comitato è operativo tutto l’anno per diffondere cultura e per offrire uno spazio gentile a chi lo necessita". Come detto dalla presidente Rob, "il corteo è dedicato alle vittime di omotransfobia, a Rita De Santis e in ricordo di Michela Murgia". Le discriminazioni ogni giorno, tanto che si chiede accortezza nelle foto. "Chi viene al Pride sa di esporsi, ma essere visibili in alcuni casi significa esser poi più soggetti a discriminazioni e violenze – evidenzia Greta Tosoni, vicepresidente Comitato -. Per questo, ai fotografi accreditati chiediamo di evitare primi piani se non sono espressamente accordati". L’appuntamento è alle 15 in piazza Vittoria; da qui si partirà per un percorso di circa 3 km, in cui sono previste zone di decompressione, per le famiglie con passegggini e persone in sedia a rotelle (a chi lo richiede saranno forniti tappi antirumore). Alle 18, il ritorno in piazza Vittoria per ascoltare gli interventi di Agedo, Non una di meno, Famiglie Arcobaleno, Annalisa Serignano e Kay Kamakhya. Presente l’ecopoint di 5R Zero Sprechi. Si proseguirà al Carmine con la festa tra i locali a cura di Carminiamo, F.Pa.