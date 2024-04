Bregnano, dopo il tentato omicidio della prostituta intensificati i controlli: smantellati due bivacchi

Bregnano (Como), 12 aprile 2024 – Dopo il tentato omicidio di una prostituta avvenuto nel fine settimana a Tradate, i carabinieri hanno predisposto una serie di controlli nelle aree boschive del Parco Pineta, al confine con la provincia di Varese.

Negli ultimi giorni i militari della stazione di Cermenate e dello Squadrone Cacciatori Puglia, hanno controllato i boschi di Bregnano, in frazione Puginate, smantellando due bivacchi utilizzati per lo spaccio di droga, e ritrovando qualche grammo di stupefacente.

Nel corso di altre operazioni, i militari della stazione di Appiano Gentile e personale dello Squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria hanno smantellato altri analoghi bivacchi: uno all'interno del Parco Pineta, in prossimità di via della Resistenza, il secondo nei pressi della zona Roncamoccio e il terzo all'interno dei boschi di Oltrona di San Mamette, nei pressi della zona Antico Frutteto.

Tutte aree che gravitano attorno a via per Appiano dove nel fine settimana, all’altezza di Tradate, è stata ferita una prostituta nigeriana di 38 anni, raggiunta da un colpo di pistola all’addome durante una lite con alcuni spacciatori nordafricani per l’utilizzo di una piazzola.