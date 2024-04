Controlli a tappeto. Multe della polizia locale per quasi 3.500 euro

Maxi operazione della polizia locale, che ha controllato 95 persone, 15 veicoli ed elevato sanzioni per 3.432 euro. I controlli si sono concentrati in alcune delle aree più sensibili (Rondò, piazza Trento e Trieste e piazza Oldrini, il centro storico con piazza Petazzi, la Rondinella) con personale in divisa e in abiti civili. Sette i verbali per il consumo di bevande alcoliche in alcune aree pubbliche: nello specifico i trasgressori sono stati beccati nei giardini degli Alpini di via Modena e nel giardino Bazzega di via Padovani. Altrettanti gli ordini di allontanamento, i mini daspo, spiccati dai ghisa sempre per il bivacco. Un soggetto è stato multato perché è stato pizzicato mentre gettava un mozzicone a terra, mentre un commerciante di via Damiano Chiesa è finito nei guai perché vendeva alcuni prodotti ortofrutticoli senza l’indicazione del prezzo. Infine, gli agenti hanno anche contestato l’attività di due centri massaggi, in via Fratelli Di Dio e in viale Gramsci, perché trovati aperti oltre l’orario consentito. La.La.