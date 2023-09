Controlli nei boschi: arresti e sequestri di droga tra Lambrugo e Monguzzo

Lambrugo (Como), 4 settembre 2023 – Quattro bivacchi nei boschi individuati dai carabinieri nel fine settimana tra Lambrugo e Monguzzo, e due spacciatori arrestati. In particolare sabato pomeriggio, nella zona adiacente via Battisti a Lambrugo, i militari di Lurago d’Erba, assieme agli Squadroni Cacciatori, hanno smantellato due bivacchi e rinvenuto circa 30 grammi di hashish, altrettanti di cocaina, 20 di eroina, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Domenica sera, in un’area boschiva nei pressi di via Cava Marna a Monguzzo, sono invece stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un marocchino di 22 anni, e un algerino di 33 anni, entrambi senza fissa dimora: sono stati trovati in possesso di 30 grammi di hascisc, 3 grammi di cocaina, circa 2200 euro in contanti, e materiale per il confezionamento delle dosi. Arrestato per detenzione si droga ai fini di spaccio, sono stati processati questa mattina per direttissimo.