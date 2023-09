Borse di studio a Como: 206 per Medicina e Chirurgia dell'Università Insubria 206 borse di studio per la specializzazione in Medicina e Chirurgia all'Università dell'Insubria: 199 dal Ministero e 7 da Regione Lombardia. 206 medici potranno formarsi nelle strutture cliniche dell'Asst Sette Laghi e dell'Asst Lariana.