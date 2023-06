Bormio Terme è in salute "Ma i conti non tornano"

Una perdita che… non fa male e una ripresa già sotto gli occhi di tutti. L’assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2022, prendendo atto della perdita d’esercizio di 310.563 euro. I motivi della perdita? "L’esercizio 2022 è stato influenzato dall’emergenza pandemica da Covid-19 che fino alla metà di aprile 2022 ha limitato la capienza dell’area benessere, core business societario, consentendo l’ingresso costante a sole 250 persone anziché 600". Ma è stato il clamoroso aumento dell’energia a dilatare i costi. "Infatti, il costo dell’energia annuale è passato da 345.428 euro del 2019 a 773.003 euro dell’anno 2022 (+123,78%). Le misure straordinarie messe in campo dal Governo per calmierare l’impennata del costo energetico hanno permesso alla società di poter godere di crediti pari ad euro 106.000. In ogni caso, il costo energia - al netto dei contributi ricevuti - è stato di euro 667.150. Tale importo, essendo doppio rispetto al 2019, mette in evidenza che la perdita d’esercizio del 2022 di poco superiore ai 300.000 euro è imputabile solo ed esclusivamente a questo costo esogeno". Tant’è che i principali costi diretti della società risultano stabili o, come nel caso del costo del personale, inferiori rispetto al 2019. Una serie di dati positivi, come positivo è il valore della produzione. "Altro dato positivo, dell’attuale gestione societaria, è il valore della produzione che nell’anno 2022 segna il record storico della società e risulta pari a 4.674.544 euro, con un incremento rispetto all’esercizio precedente di +60,52% (esercizio condizionato dalla chiusura per pandemia Covid-19)". Rispetto al 2019, ultimo anno con un utile d’esercizio, è pari all’8,15%. Il trend dei primi mesi del 2023 è positivo…, la gente è tornata in massa a frequentare le strutture di Bormio Terme. "I ricavi dei primi 4 mesi del 2023 e i risultati raggiunti nel mese di maggio che, abitualmente, era il mese di chiusura annuale, fanno ben sperare ed è proprio la positività dei dati unita alla forza, al coraggio e alla voglia di fare che riscontriamo quotidianamente nei dipendenti che ci spinge verso nuovi obiettivi". L’operazione rilancio è incominciata col piede giusto e, avanti di questo passo, tutti i parametri del bilancio della Bormio Terme torneranno a splendere.

Fulvio D’Eri