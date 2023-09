Bonifica delle pareti a rischio Al via il piano anti dissesto

"Prevenire è di gran lunga meglio che curare". Lo sosteneva già più di due secoli fa lo scienziato italiano Bernardino Ramazzini, considerato il padre della medicina del lavoro, morto nel 1714 all’età di 81 anni. Vale anche per frane, smottamenti e dissesti, specialmente in provincia di Lecco. Per questo da Villa Locatelli sono stati stanziati 60mila euro per monitorare, consolidare e bonificare le pareti rocciose più a rischio, che incombono sulla Sp 72 e sulla Lariana Lecco – Bellagio sulla riva occidentale del ramo lecchese del Lario, oltre che sulle strade di montagna della Valsassina e della Val San Martino.

"Con questo progetto si potrà intervenire prontamente in caso di caduta massi e per rimozione di rocce instabili - spiega Mattia Micheli, vicepresidente della Provincia di Lecco -. I lavori consistono nelle ispezioni alle pareti rocciose, nei disgaggi puntuali, nella rimozione o nel fissaggio di sassi instabili". Verranno inoltre abbattuti gli alberi pericolanti, ripristinate le reti di protezione compromesse, installate di nuove e posizionate barriere paramassi elastoplastiche ad alta resistenza. D.D.S.