Dramma a Como, bimbo di 18 mesi beve del liquido per scarichi: è grave

COMO – Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di Pasqua in via Anzani a Como, dove un bambino di appena 18 mesi ha ingerito accidentalmente un bicchierino di gel per la pulizia degli scarichi. L’allarme è scattato intorno alle 17.45 e sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato tempestivamente i soccorritori dell’automedica, l’ambulanza della Croce Bianca e i vigili del fuoco di Como.

Le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche ed è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Bergamo, specializzato in situazioni pediatriche critiche. Al momento, il bambino è sotto osservazione ma vivo. Restano riservate le sue condizioni cliniche. Non è chiaro, al momento, come abbia ingerito il liquido.

Questo tragico episodio evidenzia quanto sia fondamentale adottare misure preventive per proteggere i più piccoli da sostanze pericolose. Detergenti, medicinali e prodotti chimici vanno sempre conservati in armadi chiusi a chiave o posizionati in luoghi fuori dalla portata dei bambini. È consigliabile utilizzare sistemi di sicurezza per armadietti e preferire confezioni con chiusure a prova di bambino. Inoltre, mai lasciare prodotti potenzialmente tossici incustoditi, nemmeno per pochi istanti.