Bellagio, esce di strada col furgone e precipita nel dirupo: conducente gravemente ferito

Bellagio, 29 settembre 2023 – Furgone fuori strada e conducente gravemente ferito a Bellagio in via per Como.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.20 sul tratto di strada poco prima del ponte del Diavolo di Lezzeno, dove un uomo di 45 anni, alla guida di un furgone, è finito fuori strada, precipitando nel dirupo che costeggia la carreggiata.

Sul posto, assieme alle squadre di Como e del distaccamento di Canzo dei vigili del fuoco, è intervenuto il nucleo Speleo-Alpino-Fluviale, per raggiungere il punto in cui si trovava il ferito. L’uomo è stato recuperato con il verricello dall’elisoccorso del 118, e trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza, in codice giallo.