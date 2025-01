Basket in carrozzina, sogno Champions

CANTÙ (Como)È pronta a iniziare la scalata al tetto d’Europa la Briantea84 che oggi debutta in Germania nella Champions Cup 2025, il trofeo più ambito del basket in carrozzina. In lizza ci sono 15 squadre suddivise in tre gironi più altre due che sono già qualificate ai quarti. La fase di Group Stage della Iwbf, International Wheelchair Basketball Federation, inizia oggi e vedrà in campo la CEAM Briantea84 Cantù nel Girone A di Wetzlar (Germania) casa del Lahn-Dill, con Galatasaray S.K. (Turchia), Econy Gran Canaria (Spagna) e Hornets Le Cannet (Francia).

Sarà la August-Bebel-Arena il teatro principale delle 10 partite in programma tra oggi e domani, con le squadre che si sfideranno per ottenere i due pass per i quarti di finale (7-8 marzo). La terza classificata si qualificherà direttamente alle finali di Eurocup1 (25-27 aprile), mentre la quarta a quelle di Eurocup 2 (25-27 aprile).

Tutte le 10 gare saranno visibili in diretta live streaming sul canale YouTube di Iwbf Europe (iwbfeurope2023). Briantea84 non ha mai conquistato la Coppa dei Campioni, l’ultimo trofeo mancante in una bacheca che conta 30 trofei nazionali e internazionali in 40 anni di grande storia. Solo due finalissime della coppa più ambita: nel 1993 contro gli olandesi del Verkerk e nel 2017 contro gli spagnoli del CD Ilunion.

"La Champions Cup, a qualsiasi fase, è una competizione di assoluto livello - ha commentato coach Josef Jaglowski -. Specialmente quest’anno ci aspetterà un girone di rispetto con squadre molto forti, come nella passata stagione. Il nostro obiettivo sarà quello di staccare il pass per i quarti di finale dopo la due giorni di sfide. Stiamo lavorando sulla tattica per affrontare le 4 partite, soprattutto quelle di venerdì perché iniziare bene significherà tantissimo per il proseguimento del girone, pensando anche alla motivazione. La squadra è pronta per giocare queste gare".

Roberto Canali