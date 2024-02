Banda del buco in banca scoperta sul più bello e messa in fuga da carabinieri e polizia

Como, 12 febbraio 2024 - La banda del buco prova a colpire in banca ma quando il bottino era a portata di mano sono intervenuti carabinieri e polizia che hanno messo in fuga i ladri con un bottino che sembrerebbe essere misero.

Secondo AdnKronos, una banda di ladri si è intrufolata questa notte nella filiale del Crédit Agricole, a Como in via Pasquale Paoli, con il volto travisato, entrando indisturbata tramite un buco realizzato nel negozio di arredamento accanto.

Il furto si è verificato attorno all'una di notte. Sul posto i carabinieri e la polizia sono riusciti a mettere in fuga i ladri, dopo aver ricevuto una segnalazione da parte della ditta che si occupa di sicurezza con sede a Parma.

Il bottino non dovrebbe essere ghiotto per la banda, che avrebbe prelevato solamente delle banconote dal roller cash.

Il negozio di arredamento, invece, sarebbe stato usato solo come passaggio. Da una prima supervisione non sembra mancare nulla. Indagini sono in corso per rintracciare i ladri, tuttora in fuga.